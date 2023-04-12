Быть или не быть? Принц Гарри ответил на предложение посетить коронацию Карла III

София Шафиуллина 67

Принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл

Быть или не быть? Принц Гарри ответил на предложение посетить коронацию Карла III

Фото: VICKIE FLORES / ТАСС

Герцог Сассекский может пропустить праздник своего отца?

Принц Гарри принял решение о посещении майской коронации своего отца Карла III. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Однако в сообщении официальной резиденции британских монархов уточнятся, что семья будет присутствовать на церемонии не в полном составе. Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с дочкой не появился на мероприятии.

«Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронацию в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет», — прокомментировали Букингемском дворце.

Церемония коронации Карла III состоится 6 мая. На празднике 74-летнего члена королевской семьи Великобритании будут присутствовать порядка двух тысяч человек. Приглашение на торжественное мероприятие получили многие политики и государственные лидеры европейских стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему Кейт Миддлтон с ужасом вспоминает о встрече с Меган Маркл.

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