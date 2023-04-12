Названа предварительная причина смерти Эдуарда Багирова

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О трагедии сообщила медиаменеджер Маргарита Симоньян. Писателю было всего 47 лет.

Знаменитый писатель Эдуард Багиров перед смертью попал в больницу с жалобами на жуткие боли в брюшной полости. Как стало известно 5-tv.ru, предварительно у него могло быть внутреннее кровотечение.

На данный момент сообщается, что медики оценивали состояние Багирова при поступлении как тяжелое. По некоторым данным, в последние дни у него перестали работать органы. Не исключено, что писатель мог находиться в состоянии, близком к коме.

Детали трагедии уточняются. Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Эдуарда Багирова пока не готова комментировать случившееся. Писателю было всего 47 лет.