Побирались на свалке: оставшихся без матери медвежат спасли в Тюменской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Romero/face to face; 5-tv.ru

Животные были голодны и обессилены. Сейчас их жизни вне опасности.

Трое голодных медвежат вышли к людям в Тюменской области. Жители села Дубровное нашли малышей на свалке, где те пытались найти еду. Звери жалобно ревели и изо всех сил цеплялись за своих спасителей.

Медвежат накормили молоком, а спустя некоторое время передали специалистам в реабилитационный центр. Где мать малышей — неизвестно. Предположительно ее убили браконьеры. Когда медвежата окрепнут, их снова выпустят в естественную среду обитания.