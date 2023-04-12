В РГУ нефти и газа имени Губкина ввели внеплановые каникулы из-за кори

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Заболевание выявили у одного из студентов.

Студент московского университета нефти и газа заболел корью. Эту информацию подтвердил Роспотребнадзор. Теперь ВУЗ решено закрыть на 21 день, а всех студентов перевести на дистанционное обучение.

В дальнейшем в аудитории пустят только тех, кто предъявит сертификат о прививке. Корь является одним из самых заразных инфекций. При контакте с больным вероятность подхватить вирус — 100%. У молодых людей заболевание протекает очень тяжело. Как правило, сопровождается пневмонией и бактериальными осложнениями.