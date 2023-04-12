Ни минуты передышки: военкор показал обстановку на кременном направлении
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Военкор «Известий» показал обстановку на кременном направлении
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Защитники Донбасса в боях используют современные спецсредства. На что способны беспилотники?
Мощные удары российские подразделения наносят противнику вблизи Кременной. Причем, активно используются беспилотники. Дроны и днем и ночью корректируют огонь артиллерии, помогают разведчикам находить и уничтожать боевиков. Корреспондент «Известий» Денис Кулага в репортаже расскажет самые последние новости с передовой.