Путин заявил о необходимости увеличить выпуск спутников в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Какие функции будут выполнять уникальные механизмы?

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с руководителем корпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым. Глава государства поздравил с праздником всех сотрудников космической отрасли. В этом году на развитие космонавтики направлено более 250 миллиардов рублей. Ведутся работы по развитию российской спутниковой группировки. А летом этого года уже будет готов эскизный проект российской орбитальной станции.

«Насколько я понимаю, одна из функций, одна из целей этой Российской орбитальной станции будет заключаться, в том числе и в том, чтобы готовить к реализации наши планы по Луне», — поинтересовался Путин.

«Абсолютно точно, Владимир Владимирович. Новая орбита, новая радиационная обстановка позволят нам углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы. Это одно из преимуществ новой орбиты и нового орбитального построения будущей российской орбитальной станции», — добавил Борисов.

Кроме того, ранее, выступая в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня космонавтики президент России обратил внимание на то, что сегодня одной из первостепенных задач является наращение производства спутников.

«Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом значительно следует увеличить производство спутников», — подчеркнул Владимир Путин.

Ну, а пока — на МКС — российские космонавты проводят фантастические эксперименты. Так, на станции уже посеяли пшеницу, собрали урожай капусты, а теперь будут выводить перепелок в космическом инкубаторе. Наша съемочная группа побывала в Звездном городке и обо всем этом мы расскажем чуть позже.