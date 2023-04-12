Лолита призналась, какие мужчины ее больше не интересуют

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Заявление артистка сделала перед сотнями гостей во время своего концерта в столице. Кто же ее не устраивает?

Певица Лолита, отличающаяся экстравагантностью и откровенностью, призналась, на каких мужчин она больше не обращает внимание. Заявление на этот счет она сделала перед сотнями зрителей во время своего концерта в столице.

Как рассказывает KP.RU, все произошло во время исполнения своего хита «Целуй». Обожающая интерактив знаменитость со сцены нырнула в зал и в секунды оказалась на коленях у одного из зрителей. А следом сразу задала неудобный вопрос.

«Молодые меня сейчас не интересуют. Тебе сколько лет? 40? Все равно усыновлять», — пошутила артистка.

Следом переключилась на диалог с супружеской парой. Узнав, что те вместе уже 25 лет, звезда посетовала, что ей не посчастливилось ни с кем прожить такой внушительный срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Лолита объяснила шрам у себя на животе.