Андрей Чадов назвал Виноградову женой после заявления о тайной свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Актер не готов делиться с публикой подробностями личной жизни, но иногда может случайно проговориться.

Российский актер Андрей Чадов показал очередное фото возлюбленной Анастасии Виноградовой. Правда, на этот раз кадр отличался от остальных, потому что мужчина назвал избранницу чем-то большим, чем просто любимая женщина.

«Довольная жена, довольный муж», — приводит слова знаменитости издание 7Дней.ru.

Отмечается, что кадр был сделан, когда блондинка счастливая выходила из салона красоты. Там ей сделали прическу — длинные, прямые, блондинистые локоны элегантно свисали на плечи красавицы. Облечена Виноградова была в черную футболку и загадочно смотрела в бок.

Когда артист назвал возлюбленную женой, поклонники бурно отреагировали. По мнению фанатов, знаменитая пара действительно узаконила свои отношения и сыграла свадьбу в тайне ото всех. Сам Чадов пока никак не прокомментировал свои слова.

При этом существует мнение, что избранники не расписались официально, однако хотят называть друг друга супругами. В издании отмечается, что ранее актер говорил о таинстве будущей свадьбы. Он не хочет шумного торжества и позаботится, чтобы журналисты не узнали о празднике. Самой свадьбы и семейной жизни мужчина не боится.

«Когда богу будет угодно, тогда и распишемся. Но я не боюсь ЗАГСа. И уж точно наша свадьба будет тихой и без прессы. Я же человек не очень публичный, по тусовкам не хожу — чувствую себя там неловко, да и не вижу смысла тратить время на пустопорожние разговоры. И Настя в этом меня поддерживает», — рассказывал Чадов.

К слову, сам артист ни разу не связывал свою жизнь с семейными узами. Поклонники постоянно подозревают его в романе с коллегами по цеху.

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