Бывший замглавы московской таможни Цуканов осужден за взятку в полмиллиона рублей

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Сотрудник таможенной службы проведет ближайшие пять лет в колонии строгого режима.

Экс-заместитель главы таможенной службы Москвы Сергей Цуканов осужден за взятку в размере 500 тысяч рублей. Суд приговорил его к пяти годам заключения в колонию. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Экс-замначальника московской таможни приговорили к пяти годам колонии. Мосгорсуд

Бывшего сотрудника ТС признали виновным во взяточничестве и запретили занимать должности в госорганах местного самоуправления еще на пять лет после выхода на свободу. Уточняется также, что в срок наказания вошел период, который Цуканов провел под стражей. Задержан Цуканов был 23 октября 2022 года.

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