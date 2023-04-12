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Официальный представитель МИД при этом напомнила о подвиге бойцов Красной армии, который они совершили для жителей этого города.

Россия уверена, что Одесса станет свободной, избавившись от гнета нацистов. Надежду на это выразила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, вспомнив при этом песню артиста Леонида Утесова про цветущий город у Черного моря.

«Мы верим, что Одесса сумеет избавиться от гнета украинских неонацистов и вновь станет свободной и, как пел Леонид Утесов, — солнечным и в цветущих акациях городом у Черного моря», — отметила Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что коренные жители Одессы никогда не забывали, кто избавил их от коричневой чумы и свято хранит память о воинах-освободителях Красной армии. При этом они, выполняя свой долг, не делили себя по национальности и религии, отметила дипломат.

«Они были многонациональны, они думали о главном: как освободить себя, близких и не только от зла, которое нависло над планетой», — сказала Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова оценила принципиальность Госдепа вокруг УПЦ.