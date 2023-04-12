«Ложитесь поудобнее»: космонавт Кононенко показал подготовку к полету на МКС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru

Журналистам выдалась уникальная возможность забраться внутрь корабля «Союз» и оценить космическое меню.

В канун Дня космонавтики наша съемочная группа отправилась в Звездный городок — туда, где космонавтов готовят к полетам на орбиту. Корреспондентам «Известий» удалось забраться внутрь корабля «Союз», оценить космическое меню и даже выйти в открытый космос — правда, только на виртуальном тренажере. А экскурсию по центру провел легендарный российский космонавт Олег Кононенко. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова осталась под впечатлением.

Это уникальная ситуация. Мировая звезда космонавтики Олег Кононенко сначала помогает установить экшн-камеру наших журналистов на панель «Союза». А затем и самих приглашает внутрь корабля.

«Ложитесь поудобнее», — говорит космонавт.

Лежать приходится в жесткой люльке. Именно так в таком спускаемом аппарате «Союза» космонавты несколько часов летят к МКС.

«Это называется люк-лаз. Мы когда стартуем, мы садимся. Потом, когда подлетаем к станции и стыкуемся, люк надо обязательно закрывать», — объяснил Олег Кононенко.

Сам он летал так уже четыре раза, сейчас готовится к пятому полету. Подготовка многоэтапная. В том числе и испытания в гидролаборатории.

Эта установка, похожая на модную игру, — тоже реальная тренировка космонавтов. Так в программе в VR-очках отрабатывают выход в открытый космос. Наш сегмент МКС прорисован с достоверной точностью.

«Начинаю понимать, почему люди стремятся в космос», — замечает журналист.

На орбите космонавты проводят научные эксперименты. Нашим журналистам Олег Кононенко рассказал, что в рамках своей новой миссии будет выращивать особо прочные кристаллы и, впервые, живых существ.

«Сделана новая инкубационная камера, она будет доставляться на российский сегмент. И будет исследоваться инкубационный период развития японского перепела в условиях микро-гравитации», — рассказал космонавт.

С собой они соберут не только технику. Часть багажа — это космическая еда. Ее привозят с Земли. Производство небольшое. Готовят по-домашнему: в кастрюле и сковороде. Потом все сублимируют — испаряют жидкость.

Это настоящее космическое меню. Оно всегда рассчитывается на 16 дней, в течение которых блюда не повторяются. На завтрак в основном предлагают разные виды омлета или каш. Встречаются и настоящие деликатесы. Например, в обед шестого дня идет осетр, восьмого — белуга. А раскладываются все 16 дней в три специальных контейнера. Они скоро тоже полетят на МКС.

«Когда мы формируем этот набор продуктов, космонавты дегустируют и оценивают по девятибалльной системе. От шести до девяти — мы из этих продуктов формируем рацион, то есть они причастные к формированию рациона питания», — объяснил главный конструктор космического питания ФИЦ Питания и биотехнологии Виктор Добровольский.

Впрочем, даже те космонавты, чья дата будущего полета еще не определена, все время тренируются. Михаил Корниенко занимается спортом шесть дней в неделю, потому и костюмчик сидит, который почти год пробыл с ним на орбите в 2015 году. Корниенко его вывез на память, вопреки протоколу.

«По окончании полета мы должны все это в грузовой корабль как мусор сгрузить. Я аккуратненько свернул, отдал американцам. Они на Dragon грузовом его спустили и потом через астронавтов мне его передали», — рассказал Михаил Корниенко.

Но случаются на МКС ситуации, к которым не подготовишься. Когда на станции был Михаил Корниенко, в них чудом не врезался старый отработанный спутник.

«Обычно нас предупреждают за сутки, мы делаем заранее маневр увода так называемый, а тут нас предупредили за полтора часа. И все. Мы еле успели позакрывать люки по станции. Мы сидим в корабле, молчим и Земля — все пять ЦУПов — тоже молчат. Никто ничего не говорит, тишина полная. И смотрю, секундомер пошел дальше за это время», — вспоминает летчик-космонавт.

Как бы ни было тяжело, каждый из них снова стремится туда. Как шутят сами космонавты, самое сложное в подготовке к полету — это его ждать.