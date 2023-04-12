Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

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Заявки желающих поступили из всех 89 регионов страны. Организаторы отметили активность жителей недавно присоединенных территорий.

Более 40 тысяч человек из 61 государства подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России». Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил о промежуточных итогах регистрации участников.

По его словам, прием заявок стартовал 4 апреля. Он отметил наибольшую активность среди жителей Центральной России, однако активно регистрировались также жители новых субъектов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Комисаров подчеркнул, что в 2023 году в конкурсе появится новый региональный этап, в котором каждый из 89 субъектов страны предложит своим представителям командно придумать решение актуальной проблемы региона.

«На текущий момент более 65% конкурсантов — опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% — участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10% заявок, а участники старше 51 года — 5%», — прокомментировал Комиссаров.

Генеральный директор платформы также добавил, что заявки приходят от представителей самых разных профессий. Среди желающих: управленцы промышленности, руководители сферы образования, строители, архитекторы, предприниматели, медики и специалисты в области информационных технологий.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс управленцев впервые состоялся в 2017 году. С тех пор прошло четыре сезона, было получено свыше 840 тысяч заявок. Принять участие в проекте могут управленцы в возрасте до 55 лет, если их опыт руководства составляет не менее двух лет. Один из главных призов — грант на один миллион рублей, который можно потратить на обучение, а также возможность встретиться с наставником — одним из ведущих российских управленцев, который даст ценные карьерные консультации.

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация. Которая была учреждена по инициативе главы РФ Владимира Путина в мае 2018 года. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей, обмена опытом между представителями разных поколений и профессий. Владимир Путин самолично возглавляет наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей». Платформа насчитывает 26 проектов и конкурсов для россиян.

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