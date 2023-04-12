Замглавы депздрава Брянской области задержали после получения «подарка»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Чиновница могла незаконно оказать услугу за определенную плату, считают следственные органы.

В отношении заместителя главы департамента здравоохранения Брянской области Ларисы Борщевской возбуждено уголовное дело. Как стало известно 5-tv.ru, ее обвиняют в получении взятки. Известно, что чиновница взяла около полтора миллиона рублей за противоправно оказанные услуги.

«Деньги она получила при посредничестве регионального менеджера компании „Ланцент“. За взятку Борщевская пообещала помощь с заключением договоров о поставках лекарств без проведения конкурса», — отмечается в источнике.

На сайте Следственного комитета (СК) РФ по Брянской области сообщается, что Борщевской предъявили обвинение в совершении преступления — получение взятки в особо крупном размере. В том числе обвинили ее помощницу по статье «Посредничество во взяточничестве».

В квартирах подозреваемой и соучастницы провели обыски. Из жилища обвиняемых изъяли свыше четырех миллионов рублей. Сейчас женщины задержаны.

Стоит отметить, что в конце марта стало известно о задержании двух заместителей губернатора Брянской области — Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Их арестовали на два месяца по подозрению в получении взятки. Если задержанные окажутся виновны, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замгубернатора НАО задержан по делу о получении крупной взятки.