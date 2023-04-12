Житель Ленобласти два месяца насиловал семилетнюю дочь и слег в психбольницу

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Почему никто не мог спасти ребенка от сумасшедшего родителя?

Семилетняя девочка из Ленинградской области целых два месяца переживала надругательства собственного отца, которому после понадобилась помощь психиатров.

Страшную трагедию юная школьница пережила еще в 2021 году, но известно о ней стало только сейчас. По информации 5-tv.ru, в то время первоклассница около месяца жила под одной крышей со своим кровным родителем. Мужчине тогда было 34 года, и за плечами имелось уголовное прошлое. Но старые грехи оказались ничем по сравнению с тем, на что он решился в отношении своей малышки. Ее детство резко закончилось после того, как отец нарушил границы половой неприкосновенности. Причем одним разом не обошлось — самые грязные помыслы совершались систематично, с начала августа по конец сентября.

Спустя время тайное стало явным — местные правоохранители возбудили в отношении нерадивого отца уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения. Однако вместе со свободой мужчина, видимо, лишился после содеянного и рассудка — сейчас он проходит лечение в местной психиатрической больнице по постановлению суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полуразложившееся тело мужчины рядом с фонариком нашли в Мытищах.