Фото, видео: www.globallookpress.com / ZAM-Photography; Личный архив Ксении Олейник; 5-tv.ru

Все психологические проблемы идут из детства. Чтобы решить их, нужна долгая работа со специалистом. Однако есть и другой путь.

Люди часто задаются вопросом — как достичь поставленных целей и не опускать руки, после первой неудачи? Вокруг так много успешных людей, кажется, никто из них не ошибается. В чем их секрет? В первую очередь — уверенность в себе. По словам бизнес-психолога, коуча и наставника Ксении Олейник, благодаря любви к себе можно исполнить любые желания.

«Это один из важных факторов — любовь и принятие себя, для того чтобы создать в своей жизни все, что вы хотите: классные отношения, желаемый доход, желаемый уровень жизни, здоровье и так далее», — объяснила она в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, непринятие себя у человека идет из детства. Особенно, если ребенка сильно критикуют за неудачи и не хвалят за достижения. Если родители не смогли придать уверенности ребенку и постоянно его ругали за промахи, то он не будет принимать себя в дальнейшем.

Однако все равно нужно справляться с неуверенностью, чтобы уметь достигать желаемого и двигаться вперед. Что сделать для этого? В качестве решения Олейник рекомендовала один эффективный способ. Он называется «мой идеальный внутренний родитель».

«Я с вами поделюсь упражнением, которое я даю своим клиентам, которые становятся миллионерами и налаживают личную жизнь», — сказала профессионал.

Эксперт отметила, что когда человек ругает себя за ошибки, то в нем говорит сформированный голос родителей, кричащих за плохие оценки, учителей за несделанное домашнее задание или другие значимые взрослые, которые недовольны ими. Чтобы поменять отношение к ошибкам психолог предложила заменить сформированные голоса сознания на другие, положительные, но не менее значимые.

«Если представить, что рядом с вами ваши супер идеальные мама и папа, которые вас поддерживают, которые вас любят, несмотря ни на что и так далее. Сядьте, напишите, какие бы слова вы хотели услышать от вот этого, условно говоря, виртуального родителя. В случаях, когда вы достигаете какого-то успеха и когда у вас что-то получается и в случаях, когда вы совершаете ошибку. Какими бы конкретно словами, вы хотели, чтобы вас поддержали или вас оценили?», — отметила Олейник.

Когда прописанное на листке будет готово, то его следует повесить на видное место. При достижении какой-либо цели или, наоборот, совершения ошибки, нужно прочитать содержимое спасательного листика и самим себе проговорить эти важные слова.

«Если вы будете повторять это упражнение на протяжении одного, а лучше двух месяцев, то вы 100%, я вам это гарантирую, начнете ценить себя, принимать себя и добьетесь совершенно новых результатов», — объяснила эксперт.

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