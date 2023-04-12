«Вам будет трудно»: каких советских актрис считали некрасивыми для кино?

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Некоторых знаменитостей высмеивали еще на этапе вступительных испытаний, однако те не опускали руки.

Баланс красоты и таланта в актерской сфере во все времена считался гарантом успешной карьеры. Но как приходилось талантливым артисткам, которые не выделялись внешними данными? Как им удалось добиться любви зрителя и расположения режиссеров без привлекательной «обложки»?

Одной из тех, кому пришлось упорной работой пробивать свой путь в шоу-бизнес стала Зинаида Шарко. Снималась она с молодых лет и даже после 80 жила любимым делом. Однако коллеги за спиной шушукались о ее сложной внешности.

«На первом курсе я проходила мимо аудитории, слышу, мальчишки говорят: вот Зина Шарко, она некрасивая, но не в этом дело! Я пришла, долго разглядывала себя в зеркало: ну где же я некрасивая… В чем?» — рассказывала как-то артистка KP.RU.

Шарко была востребована в театре, однако за игру на больших экранах должного признания так и не получила. В ряды первых, к вселюбимым красавицам, ей выбиться не удалось. Зато она сумела заработать шутливый титул обладательницы самых красивых ног в северной столице.

Советская актриса Нина Гребешкова, несмотря на длинный послужной список в актерской карьере, многими воспринималось лишь как жена великого режиссера Леонида Гайдая. В картинах Гребешкова играла далеко не первые роли — родственниц, жен, случайных попутчиц.

«Я всегда некрасивой была — рост маленький, еще чего-то не так, ну и таланта особого Бог тоже не отпустил», — объясняла она в водном из интервью.

Знаменитый супруг тоже был честен с артисткой. Сразу после свадьбы он заявил, что ее преимущество не в красоте, а в других достоинствах.

Майя Булгакова была востребована у мужчин и режиссеров, однако роли ей доставались особенные — играла она одиноких и сильных женщин, характерных героинь, но не красавиц. Во время поступления во ВГИК комиссия отметила неоднозначность лица Булгаковой, однако в этом тоже был плюс — сложные лица хорошо запоминаются зрителям.

Елизавета Никищихина с детства бредила актерской карьерой, но в студии при театре Станиславского юная Елизавета столкнулась с суровой реальностью. Никищихина на вступительных читала пронзительный и тяжелый материла, однако комиссия не смогла оценить способности девочки — все ее выступление они смеялись над ее внешностью. Никищихина не могла забыть, какой вердикт ей озвучил Евгений Леонов.

«Вам будет очень трудно в театре… Мы с вами похожи, наша внешность не дает нам играть то, к чему лежит душа», — приводит сайт CineWest слова артистки.

Режиссер Борис Львов-Анохин назвал Никищихину бездарностью, но дал шанс. В театре ей доставались острохарактерные и яркие роли, которые запоминались аудитории, а нетипичная внешность позволяла сделать каждый образ особенным, непохожим на остальные.

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