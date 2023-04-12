Школьница из Адыгеи подвернула ногу на тренировке и умерла

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Девочка абсолютно здоровой отправилась на занятия, но с того момента начался обратный отсчет.

Жизнь десятилетней школьницы из Адыгеи неожиданно оборвалась после незначительной травмы, полученной на уроке физкультуры. Никто из близких и врачей и предположить не мог, что обратный отсчет в жизни ребенка начнется с обычного растяжения ноги.

Как рассказывает издание KP.RU, роковым днем в жизни семьи стало 22 марта. В тот день ничего не предвещало беды: десятилетняя Аида, как обычно, отправилась в школу. Там, на уроке физкультуры, она подвернула ногу и вернулась домой. Но боль оказалась нестерпимой — родители отвезли ребенка в ближайшую больницу, где ей дали болеутоляющее и поставили диагноз: растяжение.

На следующей день Аиде, к удивлению, легче не стало. Напротив — начался жар. Родители снова забили тревогу и на этот раз решили ехать в больницу соседнего региона, в Краснодарский край. Там, правда, к маленькой пациентке отнеслись более внимательно: сделали рентген, наложили лангету, назначили противовоспалительные препараты.

После такого, казалось, боль, температура и слабость точно отступят. Но состояние вопреки ожиданиям только стремительно ухудшалось: у малышки ко всему прочему начали синеть ногти и губы. На этот раз медики уже приехали на дом в экстренном порядке и доставили ее в реанимацию.

Родители любимую дочь больше не увидели: прошло несколько часов, и ее не стало, врачи оказались бессильны. Вскрытие показало, что не с тем недугом все эти дни шла стремительная борьба — у Аиды была стрептококковая пневмония, на фоне которой развился сепсис.

Смертью ребенка в итоге заинтересовались адыгейские следователи. В рамках проверки им предстоит выяснить, кто и на каком этапе не заметил тревожные симптомы у маленькой пациентки.

Странно в этой ситуации в первую очередь то, что до травмы Аида чувствовала себя отлично. Именно поэтому родители ребенка сомневаются в посмертном диагнозе дочери.

«Она пошла в школу, на тренировку по баскетболу, все было хорошо у нее. Но один врач не заметил перелома, а второй наложил лангет, когда у ребенка уже, судя по всему, начался сепсис», — поделилась мама девочки, Саида.

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