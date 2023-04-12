«Наследственный характер»: может ли сын Дианы Гурцкая навсегда лишиться зрения?

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Проблемы со зрительным аппаратом относятся к наследственным заболеваниям. Чем серьезнее ситуация у родителей — тем большим рискам они подвергают ребенка. Можно ли все исправить?

Недавно в сети появилось фото певицы Дианы Гурцкая с сыном Константином. Подросток носит очки с диоптриями. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, могли ли проблемы незрячей артистки передаться по наследству ее ребенку, и рассказала, почему у родителей с нарушениями работы зрительно аппарата могут появиться слепые дети.

По словам эксперта, проблемы с органом зрения несут наследственный характер — если у родителя есть не только проблемы с «оптикой», но и какие-то врожденные заболевания, связанные с патологией зрительного нерва, то дети могут иметь наследственную предрасположенность к проблемам.

«При проблемах с оптикой глаза, допустим такое состояние, которые встречается довольно часто, как астигматизм, может передаваться по наследству. Это тоже генетически детерминированная проблема близоруких людей. Если пара семейная имеет миопию, то дети, как правило, близоруки, в 85% случаев. Поэтому все у нас, конечно, определяется генами тех людей, которые слепы от рождения», — прокомментировала врач.

Шилова отметила, что люди нередко оценивают ношение очков как проблему со зрением, но на самом деле проблема — когда ни одни очки не повышают его остроту. Это и есть проявление наследственности, связанной с катарактой, глаукомой, дистрофией сетчатки или атрофией зрительного нерва, объяснил она.

«Очень часто встречается такое наследственное заболевание как пигментная абиотрофия сетчатки, она ведет также к практически полной потере зрения в результате, как атрофия рецепторного аппарата сетчатки и атрофия зрительного нерва. Поэтому все эти наследственные заболевания, конечно, могут таить в себе риск и для последующих поколений», — добавила офтальмолог.

Специалист также поделилась, что на сегодняшний день терапия, генная инженерия, имплантационные методики и бионические протезы позволяют лечить состояния с повреждением зрительно аппарата. Если медицина не позволяет сделать это сейчас, то в скором будущем технологии достигнут соответствующего уровня.

«Но при этом человеку, который рождается слепым от рождения, вот такие системы не восстанавливают зрение. То есть, если человек не видит от рождения, то научить его вот такими способами даже с помощью сложной электроники, к сожалению, не удастся», — подчеркнула врач.

Татьяна Шилова в заключение отметила, что родителям, у чьих детей в раннем возрасте диагностированы заболевания зрительного аппарата, стоит подготовить ребенка к обучению по системе тактильного письма Брайля. По ее словам, в случае ухудшения это позволит легче адаптироваться к нормальной социальной жизненной активности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Гурцкая рассказала о первом свидании со своим мужем.