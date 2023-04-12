«Не дурите людей»: Киркорова после пластических операций не узнают поклонники

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Люди не верят, что из жгучего брюнета с карими глазами певец мог перевоплотиться в голубоглазового блондина.

Эксперименты с внешностью довели Филиппа Киркорова до того, что его перестали узнавать даже самые преданные поклонники. Новые кадры с певцом привели людей в замешательство: многие не верят, что перед ними их кумир и считают, что это двойник.

«Не дурите людей. Это совсем другой человек»;

«У него голубые глаза, а у Киркорова темно-карие. Думаю, это шоу двойников»;

«Да, это не он, это двойник. И походняк не его»;

«Это не Киркоров. Голос не его, и вообще никакой похожести»;

«Во-первых, это фотошоп. Во-вторых, этот клоун напоминает Джигурду», — комментируют фанаты видео с Киркоровым в соцсети.

Поклонники ранее уже раскритиковали новый образ Киркорова с обесцвеченной шевелюрой и бородой, который он сам назвал «эльфийским бруталом». По мнению комментаторов, в стремлении омолодиться певец достиг обратного результата — «состарился лет на 30». Многие обратили внимание на то, что знаменитость стал похож на своего 90-летнего отца Бедроса Киркорова и выглядит как минимум на 70 лет.

Результатами пластической операции певец похвастался в первой половине января, продемонстрировав смоделированный хирургом пресс. Ради нового образа Киркоров прошел через абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. По самым скромным подсчетам, такая «перезагрузка» могла стоить певцу 2,3 миллиона рублей. Кроме того, из жгучего брюнета Киркоров перевоплотился в блондина с платиновыми локонами и голубыми глазами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Филиппу Киркорову подали иск на 4,5 миллиона рублей.