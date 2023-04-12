Деревянко застали врасплох вопросом про уголовное прошлое: «За сутенерство»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Артист откровенно ответил на вопросы зрителей YouTube-шоу.

Российского актера Павла Деревянко на днях вывели на чистую воду — оказалось, что в его биографии есть темные страницы. По словам артиста, когда-то у него были проблемы с законом, и он получил условный срок за уголовное деяние. Причем провинился звезда по статье о сутенерстве. Об этом он рассказал в YouTube-шоу певца Басты, где гости отвечают на вопросы зрителей.

«Да, была условка. Нет ее уже. Все нормально сейчас. За что? За сутенерство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?» — поразился артист, обращаясь к зрителю из зала.

Кстати, условный срок знаменитость получал не только за сутенерство, но и за распространение запрещенных веществ. Это, как ранее признавался актер, было еще в студенческие годы. Тогда он чуть не лишился места в театральном институте, но, к счастью, все обошлось.

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