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На полуострове до сих пор действует высокий уровень террористической опасности.

В период майских праздников в Крыму не будет масштабных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В том числе власти полуострова приняли решения отказаться от проведения парада Победы. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, такие меры приняты из соображений безопасности.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия „Бессмертного полка“ и военный парад на 9 мая», — заявил он в своем Telegram-канале.

Чуть позже Аксенов подчеркнул, что отказ от праздничных мероприятий в майские праздники касается только Крыма. При этом ветеранам все равно будет уделено особое внимание, хоть и торжественные мероприятия отменены. К бывшим военным придут представители органов власти и на месте поздравят с Днем Победы.

К слову, в Крыму и Севастополе до сих пор действует высокий желтый уровень террористической опасности. В том числе на полуострове введен режим среднего уровня реагирования.

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