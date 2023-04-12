Сообщения о «падении неопознанного объекта на Урале» назвали фейком

Фото: www.globallookpress.com / Trevor Mahlmann

В ночь со вторника на среду в сети появились кадры, на которых словно запечатлен НЛО. Так это или нет?

Власти свердловского города Богданович прокомментировали информацию о падении так называемого неопознанного объекта. Видео и фото с ним появились минувшей ночью: кто-то предполагал, что это метеорит, кто-то даже заподозрил, что в гости к горожанам прибыли обитатели другой планеты. Однако власти города поспешили развеять все домыслы.

«А если серьезно: как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — отметил на странице в ВК мэр Богдановича Олег Нейфельд.

В подтверждение того, что город жил спокойной ночной жизнью, он приложил видео с камер наблюдения. Как оказалось, ничего подозрительного и впрямь нет: пешеходы и проезжающие мимо машины.

При этом руководитель муниципалитета пошутил, что метеорит в городе все же продолжат искать. Хотя бы для того, чтобы привлечь внимание к городу туристов.

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