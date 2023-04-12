Арнольд Шварценеггер починил дыру на дороге в Калифорнии

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Знаменитый актер не видит ничего дурного в обычной работе. Все — люди, у всех есть проблемы.

Арнольд Шварценеггер, который после завершения активной кинокарьеры, успел поработать еще и губернатором Калифорнии, не остался в стороне от нужд простых людей. Устав от нерасторопности коммунальщиков Лос-Анджелеса, он вышел на аварийный участок дороги и лично засыпал яму.

Заплатка от Железного Арни находится в престижном районе. И вполне вероятно станет еще одной достопримечательностью.