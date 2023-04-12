Армия России получит первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»

Фото: Минобороны РФ / ТАСС ; 5-tv.ru

В ближайшее время первые образцы оружейной новинки поступят в боевые подразделения для испытаний в условиях реального боя.

Дистанционный управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» российского производства готовится к отправке на испытания в войска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что Конструкторское бюро интегрированных систем и компания «Лобаев Роботикс» завершили заводские испытания нового дистанционно управляемого снайперского комплекса «Робоснайпер» и в ближайшее время передадут его на опытную эксплуатацию в боевые подразделения.

Тактико-технические характеристики оружейной новинки не раскрываются, но отмечается, что «Робоснайпер» стал продуктом развития проекта снайперского антидронового комплекса «Антимайдан-Рубеж».

До этого сообщалось об успешном применении в зоне СВО новейшей тактической снайперской винтовки TSVL-8 «Сталинград», также разработанной частной российской оружейной компанией Lobaev Arms.

Ранее 5-tv.ru писал, что в зону спецоперации отправили новейшие снайперские винтовки «Жнец», разработанные концерном «Калашников».