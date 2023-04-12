Суд отменил взыскание 26 миллионов рублей с певицы Глюкозы

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Разбирательство по долгам киностудии, связанной со знаменитостью, продолжается уже более двух лет.

Арбитражный суд Московского округа аннулировал судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые предусматривали взыскание с певицы Глюкозы и ее супруга Александра Чистякова, более 26 миллионов рублей в пользу кредиторов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что речь идет о долгах перед киностудией «Система-А», которые сняли мультфильм «Савва. Сердце воина». В 2017 году студию признали банкротом, а в 2019 дело о банкротстве закрыли, потому что средств на финансирование процедуры больше не было. Несмотря на это, с несколькими кредиторами киностудия не успела рассчитаться.

Тогда кредитор «Компания «Наше кино» решил подать еще один иск на «Систему-А», чтобы привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Разбирательство в этом дело началось во второй раз. До этого стало известно, что в 2015 году Фонд кино выдал «Системе-А» (на тот момент киностудия называлась Glukoza Production) 50 миллионов рублей на прокат «Савва. Сердце воина». Большая часть суммы должна была быть выплачена «Нашему кино» за рекламу (47 миллионов — Прим. ред.), но выплачено оказалось только 15 миллионов. Именно образовавшийся долг стал причиной, по которой киностудия стала банкротом. При этом суды нашли выводы денег из Glukoza Production при помощи странных операций.

Две инстанции привлекли Глюкозу, которая владела «Системой-А» до начала банкротства, бывшего генерального директора Сергея Лубинецкого и реального бенефициара Чистякова к субсидиарной ответственности. Однако арбитражный суд еще летом позапрошлого года отменил эти акты и приказал снова рассмотреть дело. Было важно понять, действительно ли те операции, которые посчитали странными, были совершены в интересах производства мультфильма, а банкротство произошло из-за того, что «Савва. Сердце воина» не оправдал ожидания от проката.

Когда дело было рассмотрено повторно, то выяснилось, что исходя по данным из договоров по купли-продажи оборудования и подряда студия отправила Чистякову примерно 95 миллионов рублей. Правда, соответствующей техники и результата подрядных работ не было обнаружено у должника. Не нашли также и заработанных благодаря фильму денег — 169 миллионов рублей. Из-за этого в прошлом году суд взыскал с Глюкозы, Чистякова и Лубинецкого свыше 19 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкоза потеряла ноготь из-за ошибки итальянских врачей.