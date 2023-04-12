Ольга Орлова раскрыла, кто приходит ночью к ее двухмесячной дочери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитость уверяет, что в 45 лет полна сил и желания выполнять материнские обязанности.

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова шокировала поклонников ответом на вопрос, кто приходит по ночам к ее двухмесячной дочери Анне. Оказалось, что это не сама знаменитость и даже не няня, а собака по кличке Дина.

Орлова пояснила, что животное привязалось к малышке сразу, как только та появилась в доме, и теперь, как может, заботится о ней. Певица считает, что у ее питомицы просто развился «синдром ложной щенности» по отношению к ребенку, которому Орлова решила не препятствовать.

При этом ухаживать за дочкой знаменитости также помогает специально нанятая няня, которая смотрит за девочкой в отсутствие мамы. По словам певицы, при найме помощницы она обращала внимание не только на профессиональные качества, но и на то, чтобы няня была ласковой, доброй, уравновешенной и заботливой.

Вместе с тем Орлова подчеркивает, что не намерена полностью сваливать уход за ребенком на помощницу, и уверяет, что сама полна сил и желания выполнять материнские обязанности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 45-летняя Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после родов.