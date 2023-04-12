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Королю Великобритании приходится буквально выгонять родственника из особняка, на который положил глаз его наследник и главная гордость.

Король Великобритании Карл III готов на все, лишь бы не потерять благосклонность старшего сына, наследника престола принца Уильяма. Даже отнять дом у родного брата, пишет Page Six.

Известно, что младшенький Гарри и его жена Меган Маркл неоднократно позорили семью разного рода скандалами. Уехав в США, пара продолжила сыпать обвинениями, после чего Гарри еще и мемуары выпустил, от которых Букингемский дворец окончательно поседел. Книгу назвал «Запасной» — так его при рождении в шутку назвал отец.

Тем не менее опального принца ждут дома, он приглашен на коронацию отца вместе с супругой. Уильям, по данным королевских экспертов, видеть брата не желает, разговаривать с ним тоже и о возможном примирении даже не думает. Притом именно он с женой Кейт Миддлтон являются глянцевой обложкой британской монархии, идеальными наследниками, которые ежедневно поддерживают репутацию семьи и пользуются любовью подданных. Готовые король и королева.

Очевидно, Карл III понимает, как Уильяма раздражает приглашение Гарри на торжественную церемонию. Потерять еще одного сына он не может себе позволить. И так удачно совпало — монарх узнал, что старшенький положил глаз на поместье дяди Эндрю в Виндзоре стоимостью 37 миллионов долларов. Принц был отстранен от королевских обязанностей и лишен титулов в связи со скандальным делом о сексуальном насилии. Свой шикарный дом он получил по наследству. Но, видимо, скоро придется съезжать.

Карл III, по данным издания, выбрал для брата дом поскромнее — коттедж Фрогмор, в котором жили Меган Маркл и принц Гарри до бегства в Штаты. Более того, король уже передал принцу Эндрю ключи, хотя сын с женой еще не вывезли оттуда все свои вещи. Эндрю же держится за свое поместье изо всех сил — это последнее его статусное владение, унаследованная собственность старшего члена семьи! Но едва ли он выдержит напор.

«Для Уильяма гораздо разумнее иметь этот дом, отражающий его новую роль, особенно с учетом того, что Эндрю больше не „работающий член королевской семьи“ и, следовательно, не нуждается в офисе для приема высокопоставленных лиц», — сообщает королевский эксперт Джошуа Ром.

Коттедж «Аделаида», в котором сейчас живут Уильям и Кейт с тремя детьми мал для столь значимых персон. Кажется, будущие монархи устали от излишней своей скромности и решили устроиться получше. И хоть у Карла III из-за этого вконец испортились отношения с братом, на жертву придется пойти. Чтобы оба сына однажды не отреклись от него, назвав себя запасными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лондон отреагировал на отказ президента США Джо Байдена прибыть на коронацию Карла III.