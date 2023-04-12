Новая экологическая катастрофа угрожает США из-за пожаров на заводах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Alexander Merchak; 5-tv.ru

Возгорания были зафиксированы в Индиане и Нью-Джерси.

В связи с пожаром на заводе переработки пластика в штате Индиана местные власти предупреждают о возможности новой экологической катастрофы. Дым крайне токсичен, в окрестных населенных пунктах объявлена эвакуация. Сейчас с пожаром пытаются справиться, но пока безуспешно — гореть завод может в течение нескольких дней.

Борются с огнем и в штате Нью-Джерси. Там сначала загорелся крупнейший завод по переработке отходов, а позже пламя перекинулось на лес и дошло до железной дороги. Остановлено движение поездов. Пожарные до сих пор пытаются локализировать возгорание.