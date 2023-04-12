Неизвестный открыл стрельбу в похоронном бюро Вашингтона
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Фото: www.globallookpress.com / Ken Cedeno - CNP
В результате происшествия погиб один человек, еще трое получили ранения.
Трагедией закончилась стрельба в столице США. Неизвестный открыл огонь в похоронном бюро Вашингтона.
Погиб один человек и еще трое получили ранения. Личность подозреваемого и мотивы преступления сейчас расследует полиция.
Этот случай пополнил трагическую статистику в США. Как раз сейчас подсчитали: каждый пятый американец потерял близкого человека в результате применения огнестрельного оружия.