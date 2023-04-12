Вооруженное нападение произошло в порту Эквадора, погибли девять человек

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По некоторым данным, таким способом местные криминальные кланы могли выяснять отношения.

По меньшей мере девять человек погибли, еще несколько пострадали в результате вооруженного нападения в порту Эквадора. Стрельбу открыла группа из 30 человек. Они прибыли в порт на нескольких лодках и машинах, а позже скрылись с места преступления.

Предполагается, что таким образом отношения выясняли местные криминальные кланы.