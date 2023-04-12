Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Ожидается, что в случае нарушения обычные граждане будут обязаны заплатить до 100 тысяч рублей.

В России увеличат штрафы за неправильное использование газовых баллонов. Для граждан они вырастут до 100 тысяч рублей, для организаций — до 800 тысяч. Ужесточить существующий закон, как выяснили «Известия», предложили в Торгово-промышленной палате.

Дело в том, что число взрывов газа за последние годы выросло в несколько раз. И каждый такой случай связан с масштабными разрушениями и человеческими жертвами.

Помимо штрафов, предлагается создать систему цифрового учета и своевременной замены баллонов. По словам экспертов, сейчас в России в обращении находятся около 50 миллионов емкостей для газа. И почти 80% из них уже устарели, то есть несут потенциальную угрозу.