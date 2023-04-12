Осторожно, мотоцикл! Как не стать участником ДТП со стартом мотосезона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Felipe Kutepov; 5-tv.ru

Эксперты отмечают, что с появлением водителей двухколесного транспорта на дорогах становится больше аварий. Как избежать столкновений и серьезных последствий?

Российские байкеры открывают новый мотосезон и уже начинают попадать в аварийные сводки. Причем, участниками ДТП становятся не только новички, но и опытные водители. Порой в этом виновата невнимательность автолюбителей, но зачастую и беспечность самих мотоциклистов. Как сделать езду на железном коне максимально безопасной, выяснил корреспондент «Известий» Павел Панов.

Открытие мотосезона для байкера Дениса явно не задалось. Первая поездка после зимы и сразу авария. Вот на записи камер видеонаблюдения мотоцикл приближается к перекрестку Таллинского и Анниского шоссе и врезается в легковушку.

«Ехал на зеленый, скорость не превышал. В самый последний момент увидел, что водитель автомобиля поворачивает налево. Попытался оттормозиться, но не хватило тормозного пути», — рассказывает мужчина.

От столкновения Денис вылетел из седла и ударился о переднюю стойку и лобовое стекло автомобиля. От серьезных травм спасли шлем и экипировка. А мотоциклу требуется серьезный ремонт.

«Самые жесткие ДТП вначале, если можно фигурально сказать, все расслабились, забыли о наличии друг друга», — пояснил автоюрист Максим Багаев.

Вот, например, этот водитель такси явно забыл о мотоциклистах на дороге. Решил повернуть налево с третьего ряда, не пропустив при этом байкера, который ехал по своей полосе.

«Перестроился в мою сторону, и у меня не было возможности избежать столкновения», — вспоминает пострадавший мотоциклист Родион.

Мотоцикл вдребезги, у байкера перелом руки. Не сразу, но таксиста все же признали виновником аварии. Невнимательность автолюбителей очень часто провоцирует ДТП с двухколесными. Поэтому мотоциклист должен на несколько шагов вперед просчитывать поведение автомобилистов.

«У нас к сожалению некоторые автомобилисты включают поворотники уже после маневра», — отмечает инструктор мотошколы Сергей Григоренко.

А цена ошибки очень велика. Банальное падение на мотоцикле, даже на невысокой скорости, может закончиться фатально. Мотоциклисты намного уязвимей, чем автолюбители.

«Для того, чтобы езда на мотоцикле была максимально безопасной, каждый водитель обязан иметь экипировку. Чтобы это было максимально ярким и со специальными светоотражающими элементами, чтобы быть более заметными на дороге для других участников движения», — продолжает корреспондент.

Перед тем, как после зимы выехать на дороги, желательно пару часов позаниматься на площадке: вспомнить навыки и вернуть уверенность.

«Зима только закончилась, на дорогах достаточно грязно, много песка и реагентов, которые не убраны. Они сильно влияют на ведение мотоцикла», — напомнил инструктор Сергей Григоренко.

Но главное правило — не поддаваться соблазну и не выкручивать газ на максимум. Именно превышение скорости чаще всего становится причиной аварии по вине байкера.

«Совершенно никого не видят на дороге, ПДД нарушают. Плохое у меня к ним отношение», — высказал свое мнение автолюбитель Александр Грибушин.

«Гонят, сломя голову. Сегодня проскочил один, как на ракете летит, а потом ДТП и голова отлетает. У меня знакомый на Охте погиб от этого», — поделился еще один водитель машины Николай Иванов.

По статистике каждый сезон в Петербурге гибнет в среднем 20 мотоциклистов. Чтобы эта статистика пошла на убыль, внимательными и осторожными должны быть все: и те кто в седле, и кто в кабине.