Погоней со стрельбой закончилась для петербуржца попытка покататься без прав

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Помимо того, что юноше было всего 16 лет, сотрудники ГИБДД заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Погоня со стрельбой произошла на юго-западе Петербурга. Инспекторы во время ночного патрулирования заметили подозрительный автомобиль. Хотели его остановить, но водитель попытался скрыться. После 15-минутного преследования решено было стрелять по колесам. Лишь после этого лихача удалось задержать.

За рулем оказался 16-летний юноша с признаками сильного алкогольного опьянения, но пройти освидетельствование он отказался. Выяснилось, что машина принадлежит его матери — сын взял ключи, когда она спала.