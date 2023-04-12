Военкор показал, как РЭБ «Палантин» роняет беспилотники ВСУ под Угледаром

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В частности, системы помогают ВС РФ обнаруживать цели и создавать помехи противнику.

Российские войска наносят новые массированные удары по позициям ВСУ под Угледаром. Разведку целей и создание помех обеспечивают подразделения радио-электронной борьбы. Современные комплексы способны отслеживать позиции боевиков и подавлять вражеские частоты, полностью парализуя системы управления дронами. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь наблюдал за работой.

Сотовая связь, закрытые цифровые линии передачи данных, каналы управления беспилотниками — все это далеко не полный спектр возможностей комплекса радиоэлетронной борьбы «Палантин».

Чтобы были понятны результаты работы станции радиоэлектронной борьбы, у экипажа есть свой набор трофеев — это небольшие коптеры, обычные «мавики». И, чтобы не быть голословным, вот тут написано по-украински: «Не для продажи, вернись живым».

Счет у этого экипажа шагнул за сотню, и основная борьба как раз с беспилотниками противника.

«Комплекс либо останавливает у беспилотника видеосъемку, либо дрон просто зависает в воздухе, пока у него не кончится топливо, и он не упадет на землю. А третий момент — комплекс может его просто сопровождать, пока он не исчезнет с радара», — рассказал командир комплекса РЭБ с позывным «Шар».

Комплекс, кстати, исключительно дальнобойный.

«Данная станция позволяет определять источники сигналов на расстоянии более 20 километров. Все, конечно, зависит от погоды. Когда позволяет, можем и на 30 километрах видеть источники сигнала», — заявил начальник станции радиопомех с позывным «32».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.