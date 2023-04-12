В Британии заявили о приближающемся поражении Украины в «битве дронов»
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The Guardian: Украина терпит поражение в битве дронов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev; 5-tv.ru
Российские научились успешно противостоять беспилотникам с помощью систем глушения.
Украина проигрывает в «битве дронов». Об этом пишет британская газета Guardian. Сообщается, что за время боев за Донбасс российские военные научились успешно противостоять квадрокоптерам, стоящим на вооружении ВСУ.
Благодаря совершенствованию российских систем глушения уже через три-четыре месяца в строю не останется ни одного дрона. Так что Украина срочно пытается найти замену уязвимым беспилотникам.
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