Опубликовано видео с испытательным запуском баллистической ракеты под Астраханью

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Учебная боевая часть ракеты успешно поразила цель, расположенную в Казахстане.

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области российские военные провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Речь идет об испытаниях нового боевого оснащения для ракет.

В итоге военные успешно поразили цель, расположенную на полигоне в Казахстане. А пуск подтвердил правильность принятых технических решений.