Фаер-шоу или НЛО? Огненные круги на воде напугали жителей Екатеринбурга Сегодня, 7:38 156 156 В Екатеринбурге заметили огненные круги на воде

Фото, видео: Telegram / e1_news; 5-tv.ru

Необычное природное явления заметили на поверхности местного болота. Так что же это было?