Елена Преснякова рассказала о жизни мужа после удаления почки

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Два года назад Владимир Пресняков перенес операцию по удалению одного из внутренних органов из-за последствий сахарного диабета.

Музыкант Владимир Пресняков уже два года живет без почки. Ее оперативно удалили врачи из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом. Как рассказала в интервью KP.RU супруга артиста, солистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова, ее супруг не слишком внимателен к себе и не любит ходить по врачам. Из-за этого хроническое заболевание и привело к столь серьезным последствиям.

Диабет требует постоянного наблюдения, а также периодической коррекции диеты, схем профилактики и лечения. Но Преснякова, по словам супруги, и силой не затащишь в кабинет врача. Более того, артист не жалуется на плохое самочувствие, старается не показывать, что испытывает недомогание.

Саксофонист годами пил одни и те же лекарства, не менял препараты, хотя это положено делать раз в полгода. В результате у него отказала почка, и ее удалили методом шунтирования. Теперь Елена Преснякова бдительно следит за здоровьем мужа, контролирует его питание. Она всерьез подумывала об уходе со сцены, хотела посвятить все свое время заботе о супруге. Но не пришлось.

«Петрович идет на поправку, у него все хорошо. Конечно, ему нужно особое внимание, но покидать сцену сейчас нет никакой надобности. Это меня журналисты просто подловили, спросили: „А если выбор встанет?“. Ну, конечно, мне муж дороже. Это даже не обсуждается», — сказала певица.

Елена и Владимир Пресняковы женаты более полувека. Их единственный сын Владимир Пресняков-младший тоже стал артистом, подарил родителям троих внуков. В отношениях с Кристиной Орбакайте родился его старший сын Никита, в браке с Натальей Подольской, младшие Артемий и Иван. Откровенная мама многодетного певца призналась, что его судьба могла сложиться совсем иначе — очень печально.

Как писал ранее 5-tv.ru, Елена Преснякова рассказала, какая тяжелая зависимость чуть не погубила ее наследника после расставания с Орбакайте.