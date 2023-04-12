Врач объяснил, почему смертельно опасно сбивать температуру аспирином

Терапевт Кондрахин: аспирин в качестве жаропонижающего может привести к кровоизлиянию в мозг

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Уже давно медики используют этот препарат только как средство для лечения сердечно-сосудистой системы.

Врачи не рекомендуют использовать аспирин как жаропонижающее средство из-за его крайне опасных побочных эффектов. По словам Андрея Кондрахина, терапевта и кандидата медицинских наук, прием этого препарата может привести к фатальным последствиям. О рисках доктор побеседовал с журналистами издания «Вечерняя Москва».

Как отметил эксперт, аспирин медики применяют только в схемах лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Основное действующее вещество препарата помогает в борьбе с тромбообразованием. Во всех остальных случаях принимать данное лекарство в лучшем случае нецелесообразно и очень рискованно. Тяжесть последствий перевешивает результативность.

Кроме прочего, важно внимательно следить за дозировками аспирина. Допустимая суточная норма — 75-150 миллиграммов. Действующее вещество, грубо говоря, разжижает кровь, способствуя движению тромбоцитов и защищая сосуды от застойных явлений. И в пределах рекомендуемой дозы лекарство воздействует на организм положительно. Но даже в относительно безопасных количествах сбивать такой таблеткой температуру не стоит.

«Врачи не применяют аспирин в качестве жаропонижающего как у детей, особенно в возрасте до трех лет, так и у взрослых, потому что он повышает кровоточивость», — подчеркнул Кондрахин.

Как рассказал терапевт, если при любом недомогании доставать из аптечки этот препарат, а также принимать его бесконтрольно, велика вероятность появления язвы, кровотечения и даже кровоизлияния в головной мозг. При любом недуге лучшее решение — проконсультироваться со специалистом, установить диагноз и придерживаться составленной врачом схемы лечения.

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