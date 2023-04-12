Беременная шестым Александра Стриженова боится за детей: «Неужели приют?»

Фото, видео: Instagram* / mommy_me_ya

У звезды ток-шоу проблемы со здоровьем, ее ждет операция. Рассчитывать не на кого, так как отцы попросту разбежались.

Блогер Александра Стриженова сообщила поклонникам, что ждет шестого ребенка — девочку. Она призналась, что беременность протекает неблагополучно и сопровождается множеством страхов. Многодетная мама не уверена в своем будущем и будущем детей. Переживаниями она откровенно поделилась в личном блоге.

Настоящая фамилия Стриженовой — Холошина. Она приходится внучкой народному артисту СССР Олегу Стриженову, отцу режиссера Александра Стриженова. Мать Александры (дочь артиста от первого брака) умерла 20 лет назад, спустя три года с ее дочерью перестала общаться звездная семья. Женщина не растерялась и начала «работать» на разных ток-шоу, взяв фамилию мамы.

За плечами Стриженовой 12 беременностей. Как признавалась блогер, пять раз она делала аборт, один раз пережила выкидыш, пятерых уже родила на свет, шестого ожидает. Два года назад она развелась с супругом, сейчас живет с отцом еще не родившегося малыша. 35-летней женщине предстоит кесарево сечение из-за симфизита (расхождение лонного сочленения). Она понимает, что рядом нет близких людей, и о ее наследниках в случае трагедии едва ли кто-то позаботится.

«Если вдруг меня не станет — что будет с моими детьми? Простите за этот пост, но я часто думаю об этом. А что если… Да, у всех есть папы, у кого-то бабушки… Но, если честно, у меня есть сомнения, что кроме меня дети кому-то в этом мире нужны. Неужели детский дом? Неужели приют? А что, если не так пойдет что-то на операции, и я… Ох, как страшно… Жить страшно…» — пишет в блоге Стриженова.

Как отметила звезда ток-шоу, все о чем она мечтает — вырастить детей до совершеннолетия, чтобы они смогли сами вступить во взрослую жизнь. Если удастся увидеть внуков, это будет уже невероятным подарком Вселенной, считает Александра. Она призналась, что не боится смерти как таковой, но не может справиться со страхом за своих ребят.

Режиссер Александр Стриженов, супруг известной телеведущей Екатерины Стриженовой, в свое время говорил — он разорвал отношения с дальней родственницей из-за обиды за папу. Якобы внучка оскорбила народного артиста СССР, сама сделала свой выбор — пусть и живет дальше, как хочет. К слову, блогер — полная тезка дочери режиссера, тем она, очевидно, и привлекла внимание. Ведь пресса любит заголовки вроде «Дочь знаменитого кинодеятеля пережила пять абортов»…

Ранее, писал 5-tv.ru, 45-летняя телеведущая Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем после рождения дочери.

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