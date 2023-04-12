Дочь Малафеева раскрыла внушительную стоимость дня своей «новой жизни» в Дубае

Дочь футболиста Малафеева тратит на жизнь в Дубае по 35 тысяч рублей в день

Фото, видео: Instagram* / ___malyshkaaaa

Проблемы с наркотиками, условный срок за распространение, разрыв отношений с семьей — после всех испытаний 20-летняя Ксения Малафеева решила начать с чистого листа.

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения рассказала, как проходит ее обычный день в Дубае. 20-летняя наследница спортсмена переехала в Арабские Эмираты относительно недавно, там девушка старается забыть о семейных скандалов и отойти от деструктивного образа жизни, который вела в России. Она утверждает, что сама зарабатывает и не просит денег у знаменитого отца.

Малафеева начинает утро в салоне красоты, вечер проводит, например, в Музее будущего. Живет девушка в отеле, ее номер стоит почти семь тысяч рублей в сутки, свежий сок на завтрак — тысячу. Потом Ксения отправляется в салон красоты на маникюр. За весь день она потратила почти 35 тысяч рублей. Фолловеры живо интересуются, откуда у дочери спортсмена деньги. Намекая на регулярные фото в нижнем белье, спрашивают: «Кто твой спонсор?».

Ксения — старшая дочь футболиста. У нее есть родной брат, оба появились на свет в браке Вячеслава Малафеева с Мариной Безбородовой. В 2011 году женщина погибла в ДТП, спустя год у ее детей появилась мачеха Екатерина Комякова. У нее было двое наследников от первого мужа, спортсмену она родила сына. Поначалу в новой семье царили мир и покой, но вскоре начались проблемы.

В 16 лет Ксения Малафеева увлеклась запрещенными веществами, она даже получила четыре года условно за сбыт наркотиков. Родители открыто говорили с поклонниками о реабилитационных центрах, скандалах, побегах из дома, расстройстве пищевого поведения и других испытаниях девушки. В результате она съехала сначала в отдельную квартиру, а потом и в другую страну. Под каждым постом с откровенным фото Ксении подписчики просят ее одеться, одуматься, вернуться в семью, пожалеть отца, помириться с близкими. Но сама Малафеева не верит в шанс на воссоединение. Заявляет, что родственники отвернулись от нее, потому что им нужна «идеальная картинка».

«Мне кайфово, я начала заниматься спортом, йогой, читать и слушать книги, медитировать, учить английский. Хоть иногда и отклоняюсь от правильного питания, но стараюсь это поддерживать. Я научилась проводить время наедине с собой. Хочется перемен в этой жизни… Часто хочется кому-то что-то доказать, но пора взрослеть, Ксюша. Пора понять, что не смогу заставить их вести себя иначе», — говорит Ксения.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности развода Вячеслава Малафеева и Екатерины Комяковой. Долгое время супруги рассказывали фанатам, что их брак «трещит по швам» и однажды спортсмен заявил, что подает иск в суд.

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