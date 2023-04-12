Любопытный канадец залез в груду металлических шаров и не смог найти выход

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liang Sen; 5-tv.ru

Мужчину очень интересовало, что находится внутри необычной фигуры. Попытка это выяснить вышла ему боком.

Любопытство сыграло злую шутку с жителем Канады. Его внимание привлекла необычная инсталляция из груды металлических шаров, и он решил проверить, а что внутри. В центр композиции мужчина попал, а вот выйти сам уже не смог. Как ни старался.

На его удачу случайные прохожие услышали странные звуки и вызвали спасателей. Тем пришлось распилить несколько шаров. Радоваться свободе канадцу долго не пришлось. Его тут же привлекли за хулиганство и оштрафовали на пять тысяч долларов.