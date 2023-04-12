Путин напомнил правительству об элементарных законах экономики

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент заявил, что на рынке недвижимости произошло затоваривание. Чтобы справиться с ним, он поручил ввести новые меры поддержки россиян.

Владимиру Путину сегодня пришлось напоминать правительству об элементарных законах экономики. На совещании президент обратил внимание на затоваривание рынка недвижимости: застройщики возвели столько жилья, что продать его быстро не получается.

Этого дисбаланса, по мнению главы государства, быть не должно. Выход — поддержать спрос со стороны россиян. Как именно — пока обсуждается. Кто будет работать — сейчас тоже актуальный вопрос.

«С учетом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5% — по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Сегодня особенно важно поддержать краткосрочные программы, потому что важно и нужно все это сделать прямо сейчас. В рамках этих программ уже сейчас можно приобрести новые знания и навыки, сменить профессию. Хотел бы отметить, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Прошу коллег внимательно проработать актуальные вопросы в этой сфере», — поручил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал самый действенный способ улучшения региональной демографии.