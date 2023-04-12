Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

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Кому сегодня повезет, а кому стоит быть максимально осторожным в делах?

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 12 апреля?

В среду энергии, наконец, раскочегарятся. День обещает быть активным, бизнес успешным, а встречи благоприятными. Крепко хватаемся за возможность переделать кучу дел за минимум времени.

Совет дня: можете планировать на среду сразу несколько важных дел. Особенно хорошо пойдут те, что закладывают фундамент вашего будущего. Хорошо играть свадьбы, начинать строительство чего угодно, а также что-нибудь покупать.

Предостережение дня: не ходите в среду в суд. Не ссорьтесь и не предъявляйте претензии. Ну и вообще не тратьте силы на построение планов мести. Может обернуться против вас.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.