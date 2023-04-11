Соцперезагрузка: как бойцам помогают восстановиться после возвращения из зоны СВО

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Вернувшимся с поля боя военнослужащим оказывают как медицинскую помощь, так и помогают найти работу. Не оставят без внимания и семьи погибших.

О поддержке участников специальной военной операции рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она приехала в лагерь «Перезагрузка» в Тульской области, где бойцы проходят реабилитацию.

Цивилева сообщила, что с 1 июня отделения фонда заработают во всех регионах России. Каждого участника боевых действий, а также каждую семью погибшего бойца будут персонально курировать социальные координаторы. За помощью можно будет обратиться в любое время через специальное приложение в телефоне.

«Каждый из вас будет иметь возможность через это приложение в режиме реального времени 24 часа в сутки запрашивать любую услугу, что вам нужно. Социальный координатор — эта система разработана нашими специалистами, очень простая, и я освоила буквально за пять минут, там нет никаких сложностей, — в режиме реального время готов оказывать вам любую помощь: медицинскую, социальную, даже помощь по дому», — отметила Цивилева.

Фонд поможет бойцам вернуться к мирной жизни, будет оказывать психологическую поддержку, помощь в трудоустройстве и реабилитации. Цивилева подчеркнула, что ветераны спецоперации должны быть защищены в своих правах и решать любые свои проблемы открыто и своевременно.