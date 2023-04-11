«Просто пустыня»: как выглядит Камчатка после извержения вулкана

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала; 5-tv.ru

Выбросы пепла были видны даже из космоса. Как в новых условиях живут дальневосточники? И как теперь выглядят их дома и улицы?

На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. Он выбросил гигантский столб пепла на высоту 12 километров. На несколько часов облака закрыли солнце — стало темно, как ночью. С неба все еще сыпется пепел, ближайшие деревни заметены по щиколотку. Людям раздают маски и защитные очки — без них на улицу не выйти. До Петропавловска-Камчатского 450 километров. Ученые сейчас просчитывают, как быстро и насколько плотное облако дойдет до города. Там масштаб бедствия может оказаться еще страшнее. Подробности — у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

«Просто цемент. Все зацементировано напрочь», — говорят местные жители.

Камчатский поселок Ключи едва не повторил судьбу древних Помпей. Улицы, строения, автомобили — все погребено под толстым слоем вулканического пепла.

«Просто пустыня. Такое ощущение, что просто все засыпало песком», — поделились впечатлениями жители Камчатки.

Сильнейшая буря из золы и пыли бушевала больше суток. Выбросы из проснувшегося вулкана Шивелуч было видно даже из космоса. Облака пепла поднимались на высоту 20 километров.

«Я думал, это никогда не закончится — окна грязные, все грязное, на улице все желто-серое», — заметил мужчина.

На улицах пустота и тишина. Короткие вылазки за продуктами только в костюмах химзащиты. В воздухе есть опасные примеси. Несмотря на уговоры властей оставаться дома, местные жители пытаются расчистить дворы и спасти имущество.

«Сантиметров восемь–десять выпало», — констатируют жители поселка.

Шивелуч активизировался девять месяцев назад, копил силу и сейчас выбросил по склону ужасающей мощности пирокластический поток — это смесь газов, лавы и горных пород, которая несется с вершины вулкана с катастрофической скоростью до 700 километров в час.

«Я, конечно, в шоке. То ли Шивелуч, то ли что? Вот это мы попали», — удивились местные жители.

Первыми в красную зону попали поселки Ключи и Усть-Камчатск. Автомобильное сообщение с ними уже восстановлено. Дальше пепельное облако пошло на юг, затмило солнце, а день превратился в ночь.

«В 1962 году, когда мне было семь лет, в ноябре такое же мощное было извержение, и так же — рано утром. Только видимость была хорошая», — рассказал местный житель.

Пеплопад стал сильнейшим за последние десятилетия. Из-за угрозы безопасности полетов остановлено авиасообщение.

«Горячие полевые вот эти частицы просто начинают прилипать, адгезия очень сильная. И подъемная сила тогда, если он попадает в это облако непосредственно, теряется практически на 50, а то и на 70%. Все, самолет не летит, он падает камнем», — объяснил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

В наиболее пострадавших поселках наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Раздача технической воды происходит прямо на улицах из пожарных машин. Несколько тонн питьевой воды в ближайшее время доставят силами МЧС.

Шивелуч — это часть большого Тихоокеанского огненного кольца, в него входят сотни, если не тысячи, самых разных вулканов планеты. Самое внушительное их скопление на российском полуострове. Такая активность северного гиганта может вызвать необратимый процесс и по цепочке запустить еще несколько вулканов.

«Самое страшное событие в истории человечества — это не войны какие-то, а то, что произошло в 536 году. Одновременно произошло извержение вулкана в Индонезии и в Исландии. И в Европе два года из-за того, что черный смог был над Европой, не вызревал урожай», — сказал эколог Андрей Фролов.

Пока извержения на Камчатке угрозы для человечества не представляют. Но ученые уже моделируют различные варианты активности вулканов в будущем, чтобы уберечь мир от возможной катастрофы. А жители полуострова, судя по кадрам, уже оправились от первого шока и даже нашли свои плюсы в том, что стали свидетелями редчайшего природного явления.