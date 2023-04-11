«Зверские инстинкты»: психотерапевт объяснила подростковую жестокость и агрессию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siegfried Kuttig; из личного архива Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ru

Ничего не травмирует детей так сильно, как другие дети. Причем отделаться моральными увечьями получается не всегда — порой болячки приходится залечивать очень долго.

Недавно старший сын солистки группы «Блестящие» Ксении Новиковой попал в больницу с многочисленными переломами — после уроков его избил подросток. Нападали в школе также на дочь рэпера Джигана, но знаменитые наследники далеко не исключение - бьют и обижают также простых смертных.

Семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова объяснил, почему некоторые дети растут миролюбивыми, а некоторые — отличаются жуткой жестокостью и готовы причинять боль и ущерб совершенного не задумываясь о последствиях.

По словам эксперта, многие поведенческие моменты ребенок перенимает из семьи. Однако далеко не каждый родитель учит свое чадо драться или проявлять агрессию. Безусловно, неокрепшая детская психика впитывает в себя все плохое, перенимает и транслирует на общество. Но есть и другая сторона медали.

«Не будем забывать о темпераменте, о социальном окружении. Как правило, подростки в таком возрасте ориентируются все-таки не на родителей, а на социальное окружение. И если агрессия норма в этом социальном окружении, то, конечно, они будут ее транслировать. Для чего это делается? Для поднятия самооценки, для того, чтобы показать, кто сильный, кто вожак, грубо говоря, стаи», — прокомментировала Шляпужникова.

Эксперт объяснила, что «зверские инстинкты», в основном, сильнее всего проявляются именно в школьные годы, и найти правильный подход для их усмирения бывает сложно. Конечно, считает психотерапевт, с агрессивным подростком надо разговаривать и договариваться, однако и тут есть свои тонкости.

«Чем более спокойным голосом ты говоришь, бывает так, что это, наоборот, подростков выбешивает. А бывает так, что более спокойный голос успокаивает», — отметила собеседница 5-tv.ru.

В заключение Наталья добавила, что правильным техникам общения стоит учить как хулиганов, так и их жертв. Для этого существует школьная медиация. По мнению эксперта, в учебных учреждениях обязаны преподавать азы общения, а также приемы и методы выхода из конфликта без применения силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о зверском избиении сына Новиковой.