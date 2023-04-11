Арбатова оценила достижения пережившей инсульт Кондулайнен: «Много любовников…»

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Писательница в курсе самых малоизвестных подробностей жизни актрисы. В том числе и того, как та переживает последствия инсульта.

Российская писательница и сценарист Мария Арбатова высказалась о достижениях актрисы Елены Кондулайнен. Знаменитости — давние подруги и друг от друга у них мало секретов. Мария в частности в курсе, как прежде жизнерадостная и активная актриса переживает последствия инсульта.

В интервью изданию «МК» Арбатова подчеркнула, что искренне восхищается подругой. Для многих она — легкомысленная блондинка, но Мария знает, какая Елена прежде всего прекрасная мама: вниманием своих сыновей никогда не обделяла, при этом находила время и на работу, и на личную жизнь. И эта любовь к детям теперь дает плоды: юноши взяли на себя всю заботу о матери, пережившей инсульт три года назад.

«Несмотря на то, что у нее было множество мужей и любовников, и всем казалось, что она легкомысленная блондинка, Лена вырастила прекрасных сыновей, которые взяли на себя всю заботу о заболевшей матери», — подчеркнула она.

Писательница добавила, что по просьбе знаменитой мамы сыновья спрятали ее от посторонних глаз — Елена не хотела, чтобы ее, слабую и немощную, видел кто-то, кроме близких.

«И долго-долго тащили ее на себе, потому что восстановление — это еще и очень дорогостоящая вещь», — сказала Арбатова.

При этом, отметила актриса, среди артистов много неудачных примеров, когда дети отворачиваются от больных родителей. Заботу о них берут на себя, как правило, киношные и театральные фонды, но, к счастью, Елене Кондулайнен посчастливилось не оказаться в такой ситуации.

«Многих инсульт ломает психологически, они не могут принять себя новых, прячутся и думают «пусть меня помнят той. <…> А Лена Кондулайнен очень сильный человек, вернувшийся в строй. Мы сейчас с ней встретились — я после операции на коленке, она — после реабилитации от инсульта. И она призналась мне, что отказалась от услуг домработницы — и не потому, что на нее нет средств, а просто решила все делать сама, чтобы быстрее восстановиться. Это очень правильно», — радуется за подругу писательница.

Елена Кондулайнен пережила инсульт летом 2020 года. Это произошло на фуршете после закрытия сезона с коллегами «Театра луны» — знаменитость резко потеряла сознание. Около месяца актриса провела в больнице. в надежде на быстрое восстановление, но чуда не произошло: на восстановление понадобились годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стремительная потеря веса Кондулайнен может быть предвестником смерти.