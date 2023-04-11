Ему нет равных: фестиваль «Островский в доме Островского» стартует в Москве

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12 апреля 2023 года исполняется 200 лет со дня рождения великого драматурга.

В Москве сегодня начинается фестиваль «Островский в доме Островского», посвященный 200-летию великого драматурга, и пройдет до 16 апреля включительно. Театры из других российских городов выступят со своими постановками на сцене Малого. Всего планируется 19 спектаклей, 14 из них пройдут в столице, остальные — на сцене филиала Малого театра, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Творчество великого драматурга и детали фестиваля обсудили сегодня на пресс-конференции.

Произведения Островского, по словам заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, востребованы по сей день, потому что драматург затрагивает актуальные социальные и общественные аспекты, передавая их художественным языком. Автор, как считает Манилова, «стоит на защите» русской классики и сохраняет национальные театральные традиции, не давая им провалиться в небытие.

«Островский как Чайковский и Рахманинов в музыке, ему нет равных. Нет равных по востребованности этого автора у нас в стране. Островского ставят и национальные театры России, то есть те театры, которые созданы для того, чтобы говорить со сцены на своих национальных языках. Не на русском. Но без Островского и национальные театры сегодня наши себя не мыслят. <…> Он идет из прошлого в сегодня, из сегодня в завтра. И никакой тенденции на снижение интереса к Островскому нет», — говорит Манилова.

По мнению ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова, особенность творчества Островского состоит в том, что автор всю свою жизнь посвятил драматургии. Именно он является основоположником русского театрального сценического языка.

«Островский писал не просто характеры, он писал роли. Он не просто видел героев, скажем, „Грозы“ или „Бешеных денег“, или „Горячего сердца“. <…> Он думал не только о языке русском, которым он владел блистательно во всех слоях: высших, низших. Его персонажи говорят совершенно фантастическим языком. И это может быть и светское общество, и могут быть низы. Это старики, молодежь. Это всегда еще сценическая речь. <…> Он создал галерею театральных характеров. Фактически он формировал не только репертуар, он формировал труппы русского театра», — объяснил Любимов.

Произведения драматурга — классика, поэтому, как считает художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, при экранизациях и постановках работ нельзя видоизменять детали и даже переименовывать их названия.

«Великого человека, первого русского драматурга, у него даже когда трагедии играют, то все равно это с душой, с улыбкой», — рассказывает Соломин.

По мнению художественного руководителя, нужно сохранять и беречь российские традиции, с уважением относясь к родине и земле, на которой человек родился.

«Нужно любить тех учителей, которые с любовью передают литературу нашу, историю нашу сегодняшним ребятишкам. Ничего не надо менять. Их нужно научить», — поделился Соломин.

Первая постановка «Бесприданница» пройдет уже сегодня вечером на сцене Малого театра.

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