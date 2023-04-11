«Яд и лекарство»: чем опасно активное весеннее солнце

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Первые согревающие лучи сигнализируют о начале опасного периода. Пришло время задуматься о здоровье и красоте своей кожи, пока солнечные ванны не привели к необратимым последствиям.

Выглянуло весеннее солнышко, а значит все с радостью рванули на дачу загорать на грядках. К сожалению, лишь немногие задумываются об опасности активного излучения. А ведь в группе риска оказываются люди в возрасте, чья кожа не обновляется с прежней силой — солнце превращается для них в катализатор старения и серьезных заболеваний.

Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова в беседе с 5-tv.ru рассказала, как обезопасить себя от солнца и предупредить кожные заболевания, которые могут быть страшнее обычного ожога.

Эксперт сообщила, что с наступлением весенне-летнего периода в косметичке должно появляться средство с фотозащитой — так называемые SPF-крема. По ее словам, они нужны всем, кто хочет сохранить здоровье кожи.

«Если мы говорим о выборе степени фотозащиты, то зимой мы могли бы говорить о защите 30. Сейчас мы уже, конечно, должны переходить на фотозащиту 50 или больше. 50+ — это для женщин белокожих, возрастных женщин, тех, которые имеют проблемы с пигментацией», — объяснила врач.

Галлямова также рассказала, как выбрать правильное средство среди многих предложенных в магазинах. По ее словам, современный SPF-крем должен содержать в себе и физические, и химические фильтры. Химии в этом смысле бояться не стоит — она не вредит коже, а за счет своей реакции удерживает фотоны, чтобы он не проникли глубоко в кожу и не разрушили ее. Кроме того, средства защиты могут содержать активные anti-age компоненты или тональные средства.

«Но здесь нужно учитывать нюанс — если вы находитесь постоянно на солнце, то, конечно, вы обновляете каждые два часа. То есть вы вышли в огород и каждые два часа обновляете», — отметила эксперт.

В случае с городом SPF-крема также необходимы, но они не нуждаются в постоянном использовании, а действуют по «суммарному эффекту».

«Важно помнить, что солнце должно быть дозированным. Оно должно быть в нашей жизни, потому что солнце — это наше здоровье тоже. Все есть яд — все есть лекарство», — подчеркнула Юлия Галяммова.

В заключение эксперт добавила, что уберечь себя от преждевременного старения и болезней кожного покрова может помочь панамка и правильные часы прибывания на солнце. Получать солнечные ванные с весенне-летний период не рекомендуется с 11:00 до 14:00.

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